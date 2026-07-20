Milano 15:40
51.766 -0,22%
Nasdaq 15:40
28.957 +1,27%
Dow Jones 15:40
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Londra 15:40
10.547 -0,50%
Francoforte 15:40
24.818 -0,05%

Analisi Tecnica: indice DAX del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Contenuto ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.725,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.041,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24.620,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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