Fervo Energy in rally promossa da Jefferies

(Teleborsa) - Effervescente Fervo Energy che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione di Jefferies di alzare il giudizio sul titolo da "hold" a "buy".



Lo scenario su base settimanale di Fervo Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,44 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26,36. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27,28.



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