Fervo Energy in rally promossa da Jefferies
(Teleborsa) - Effervescente Fervo Energy che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione di Jefferies di alzare il giudizio sul titolo da "hold" a "buy".
Lo scenario su base settimanale di Fervo Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,44 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26,36. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27,28.
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