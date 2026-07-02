Nasdaq, primo semestre record con 129 miliardi di dollari raccolti da nuove IPO

(Teleborsa) - Il primo semestre del 2026 del Nasdaq è stato il migliore nella sua storia in quanto a raccolta da nuove quotazioni. L'exchange statunitense ha gestito la raccolta record di 129,3 miliardi di dollari, incluse 7 delle 10 maggiori IPO dell'anno. A guidare questo gruppo c'è ovviamente SpaceX (SPCX), che a giugno ha realizzato la più grande IPO di sempre sul Nasdaq, raccogliendo 85,7 miliardi di dollari.



"Il primo semestre del 2026 dimostra la solidità della posizione del Nasdaq al centro dell'economia dell'innovazione - ha dichiarato Jeff Thomas, Vicepresidente esecutivo e responsabile globale delle quotazioni del Nasdaq - Collegando il capitale alle opportunità, aiutiamo le aziende più ambiziose del mondo ad accedere alle risorse di cui hanno bisogno per innovare, crescere e affermarsi come leader".



Oltre a SpaceX, la prima metà dell'anno ha visto le più grandi IPO del settore da parte dell'innovatore biotecnologico Parabilis (PBLS), del pioniere dei semiconduttori Cerebras (CBRS) e del leader nel calcolo quantistico Quantinuum (QNT). Altre quotazioni di rilievo finora nel 2026 includono il produttore di motori a gas Innio (INIO), lo sviluppatore di energia geotermica Fervo Energy (FRVO) e il fornitore aerospaziale e della difesa Arxis (ARXS).



"Nell'intero settore dell'innovazione - che si tratti di spazio, intelligenza artificiale, chip o futuro dell'informatica - il Nasdaq si conferma come il mercato di riferimento per le aziende più innovative al mondo, proiettandoci tutti verso il futuro", ha affermato Thomas.



SpaceX ha effettuato anche un dual listing sul Nasdaq Texas. Lanciato a marzo, il Nasdaq Texas estende l'intera piattaforma Nasdaq alle aziende che desiderano allinearsi con la crescita economica del Texas e il suo contesto normativo favorevole all'innovazione.

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