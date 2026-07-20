Francoforte: balza in avanti Fresenius

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 43,85 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 41,53 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Fresenius è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 43,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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