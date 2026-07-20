Francoforte: balza in avanti Fresenius
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 43,85 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 41,53 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Fresenius è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 43,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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