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Francoforte: scambi al rialzo per Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Fresenius
Balza in avanti la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
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