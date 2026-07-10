Francoforte: risultato positivo per Fresenius

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che lievita dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Fresenius mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,16%, rispetto a -1,74% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Le implicazioni di medio periodo del colosso farmaceutico tedesco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 43,39 Euro con primo supporto visto a 42,45. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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