Francoforte: positiva la giornata per RWE

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca , che lievita del 2,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a -0,82% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Analizzando lo scenario del produttore tedesco di energia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 56,43 Euro. Prima resistenza a 57,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 55,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```