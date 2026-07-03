Francoforte: risultato positivo per RWE

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia energetica tedesca , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RWE più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 58,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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