Francoforte: risultato positivo per RWE

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia energetica tedesca , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RWE più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di energia evidenzia un declino dei corsi verso area 54,97 Euro con prima area di resistenza vista a 55,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 54,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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