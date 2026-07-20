New York: giornata depressa per Boeing

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica , che sta segnando un calo del 2,00%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Boeing rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del gigante aerospaziale statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 207,3 USD con area di resistenza individuata a quota 214,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 204,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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