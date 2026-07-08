New York: giornata depressa per Boeing

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'aereonautica , con una flessione del 3,56%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 227,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 221,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 233,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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