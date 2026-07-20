New York: seduta molto difficile per Carvana

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,95%.



La tendenza ad una settimana di Carvana è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carvana . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 66,67 USD. Primo supporto visto a 62,65. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 61,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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