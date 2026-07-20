New York: seduta molto difficile per Carvana
(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,95%.
La tendenza ad una settimana di Carvana è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carvana. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 66,67 USD. Primo supporto visto a 62,65. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 61,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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