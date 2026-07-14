New York: rally per Carvana
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che scambia in rialzo del 6,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carvana, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Carvana si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 67,08 USD. Prima resistenza a 70,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 64,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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