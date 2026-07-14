New York: rally per Carvana

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che scambia in rialzo del 6,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carvana , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Carvana si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 67,08 USD. Prima resistenza a 70,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 64,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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