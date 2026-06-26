Milano 10:29
51.236 -1,06%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
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Londra 10:29
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Francoforte 10:29
24.813 -0,73%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Piccolo spunto rialzista per il derivato italiano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,30%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.785. Primo supporto visto a 51.590. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.140.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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