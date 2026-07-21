Analisi Tecnica: indice DAX del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido +0,06%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24.736,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.052,2. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.625,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)