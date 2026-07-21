Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:14
29.168 +1,97%
Dow Jones 19:14
52.325 +0,94%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: indice DAX del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido +0,06%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24.736,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.052,2. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.625,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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