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Dow Jones 19:20
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Cambi: euro a 1,1421 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1421 dollari alle 08:30
Euro a 1,1421 sul dollaro alle 08:30.
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