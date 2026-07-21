In evidenza Western Digital sul listino di New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 10,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 522,6 USD con area di resistenza individuata a quota 544,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 508,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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