Londra: andamento rialzista per Glencore

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che lievita del 2,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,89%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di Glencore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,208 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,273. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,173.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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