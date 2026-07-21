Londra: andamento rialzista per Glencore
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che lievita del 2,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,89%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra).
Il quadro tecnico di Glencore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,208 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,273. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,173.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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