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Londra: andamento rialzista per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per 3i Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimenti con sede a Londra, con una variazione percentuale del 2,18%.
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