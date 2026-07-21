New York: pioggia di acquisti su 3M

(Teleborsa) - Effervescente il colosso industriale , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3M più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive del gigante della manifattura evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 170,5 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 176,3. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 166,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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