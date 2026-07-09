Milano 16:26
52.311 +0,95%
Nasdaq 16:26
29.486 +0,80%
Dow Jones 16:26
52.387 +0,07%
Londra 16:26
10.467 -0,21%
Francoforte 16:26
25.027 +0,52%

New York: pioggia di acquisti su Alnylam Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Alnylam Pharmaceuticals
Protagonista la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,95%.
Condividi
```