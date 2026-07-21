New York: rosso per CrowdStrike Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CrowdStrike Holdings rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di CrowdStrike Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 188,7 USD con tetto rappresentato dall'area 197,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 185,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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