New York: rosso per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica , in flessione del 3,09% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CrowdStrike Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di CrowdStrike Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 188,7 USD con tetto rappresentato dall'area 197,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 185,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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