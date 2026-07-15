Sui livelli della vigilia la Borsa di New York
(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con le tensioni in Medio Oriente che frenano l'entusiasmo degli operatori per i positivi dati sull'inflazione USA. Il Dow Jones si ferma a 52.508 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.544 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,1%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,38%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,25%) e telecomunicazioni (+1,13%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-1,91%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,38%).
Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+9,20%), Nvidia (+4,07%), JP Morgan (+2,50%) e Boeing (+0,74%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IBM, che ha chiuso a -25,20%.
Spicca la prestazione negativa di Merck, che scende del 2,62%.
Salesforce scende del 2,14%.
Calo deciso per Nike, che segna un -2,06%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, CrowdStrike Holdings (+12,12%), Zscaler (+7,24%), Palo Alto Networks (+6,84%) e Monolithic Power Systems (+6,58%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Atlassian, che ha terminato le contrattazioni a -7,36%.
In apnea Intuitive Surgical, che arretra del 6,78%.
Tonfo di ARM Holdings, che mostra una caduta del 5,96%.
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