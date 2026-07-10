New York: in perdita CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,38% sui valori precedenti.



L'andamento di CrowdStrike Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro di medio periodo di CrowdStrike Holdings ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 194,7 USD. Primo supporto individuato a 184. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 205,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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