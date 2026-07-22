Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%.
L'analisi di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 52.690 e supporto a 52.165. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 53.215.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)