Milano 13:57
52.736 +0,86%
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Dow Jones 21-lug
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Londra 13:57
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%.

L'analisi di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 52.690 e supporto a 52.165. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 53.215.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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