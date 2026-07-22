Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dello 0,94%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.305, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.247. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.363.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)