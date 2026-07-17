Milano 9:52
52.080 -0,56%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:52
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,29%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.290. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.272. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.308.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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