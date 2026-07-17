Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,29%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.290. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.272. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.308.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)