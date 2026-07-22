AppLovin scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AppLovin, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di AppLovin mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 404,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 421,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 396,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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