New York: vendite diffuse su AppLovin

(Teleborsa) - Si muove in perdita la piattaforma tecnologica di applicazioni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,60% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di AppLovin mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 441,7 USD con area di resistenza individuata a quota 487,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 425,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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