Male ServiceNow sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,98%.



La tendenza ad una settimana di ServiceNow è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di ServiceNow evidenzia un declino dei corsi verso area 95,41 USD con prima area di resistenza vista a 99,86. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 93,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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