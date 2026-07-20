Si muove in ribasso ServiceNow a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che soffre con un calo del 4,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di ServiceNow suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 97,98 USD con tetto rappresentato dall'area 100,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 96,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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