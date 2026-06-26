New York: in rally ServiceNow

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ServiceNow più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di ServiceNow si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 92,48 USD. Prima resistenza a 100,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```