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New York: giornata depressa per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Salesforce
Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.
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