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New York: positiva la giornata per Paccar

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Paccar
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di trattori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paccar rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Paccar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 130,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 134,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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