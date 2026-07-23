Wall Street piatta in attesa dei conti delle big tech

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 52.219 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.499 punti.



Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,54%); pressoché invariato l' S&P 100 (-0,18%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+2,29%), materiali (+1,45%) e energia (+1,19%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-1,29%), beni di consumo secondari (-0,84%) e sanitario (-0,56%) sono stati tra i più venduti.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+2,29%), Johnson & Johnson (+2,00%), Boeing (+1,88%) e Honeywell International (+1,28%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce , che ha terminato le contrattazioni a -4,15%.



Si concentrano le vendite su IBM , che soffre un calo del 2,25%.



Vendite su Microsoft , che registra un ribasso dell'1,88%.



Seduta negativa per Nike , che mostra una perdita dell'1,75%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Constellation Energy (+4,84%), Paccar (+3,82%), Broadcom (+2,67%) e Nvidia (+2,29%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Workday , che ha archiviato la seduta a -6,21%.



Sessione nera per Palantir Technologies , che lascia sul tappeto una perdita del 6,07%.



In perdita Atlassian , che scende del 5,74%.



Pesante DoorDash , che segna una discesa di ben -5,48 punti percentuali.

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