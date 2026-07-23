Wall Street piatta in attesa dei conti delle big tech
(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 52.219 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l'S&P-500, che chiude la giornata a 7.499 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,54%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,18%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+2,29%), materiali (+1,45%) e energia (+1,19%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-1,29%), beni di consumo secondari (-0,84%) e sanitario (-0,56%) sono stati tra i più venduti.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+2,29%), Johnson & Johnson (+2,00%), Boeing (+1,88%) e Honeywell International (+1,28%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce, che ha terminato le contrattazioni a -4,15%.
Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo del 2,25%.
Vendite su Microsoft, che registra un ribasso dell'1,88%.
Seduta negativa per Nike, che mostra una perdita dell'1,75%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Constellation Energy (+4,84%), Paccar (+3,82%), Broadcom (+2,67%) e Nvidia (+2,29%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Workday, che ha archiviato la seduta a -6,21%.
Sessione nera per Palantir Technologies, che lascia sul tappeto una perdita del 6,07%.
In perdita Atlassian, che scende del 5,74%.
Pesante DoorDash, che segna una discesa di ben -5,48 punti percentuali.
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