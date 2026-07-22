New York: preme sull'acceleratore Westinghouse Air Brake Technologies

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di attrezzature per l'industria ferroviaria , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,39%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Westinghouse Air Brake Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro di medio periodo di Westinghouse Air Brake Technologies ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 297,7 USD. Primo supporto individuato a 277,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 317,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```