Francoforte: preme sull'acceleratore Airbus

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso aerospaziale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,25%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 212,9 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 201 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del produttore degli Airbus è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 212,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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