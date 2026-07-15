Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:29
29.529 -0,19%
Dow Jones 20:29
52.651 +0,27%
Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
25.000 -0,59%

New York: Dell Technologies in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Dell Technologies in forte calo
In forte ribasso la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che mostra un -12,14%.
Condividi
```