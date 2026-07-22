New York: si muove a passi da gigante Super Micro Computer

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 21,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Super Micro Computer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Super Micro Computer rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Super Micro Computer ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 31,92 USD. Supporto a 29,25. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 34,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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