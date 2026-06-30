Super Micro Computer, blitz del Taiwan nell'indagine sul presunto contrabbando di chip in Cina

(Teleborsa) - Le autorità governative del Taiwan hanno effettuato alcune perquisizioni negli uffici della Super Micro Computer e di diverse sue filiali locali, nell'ambito delle indagini sul presunto contrabbando di chip Nvidia in Cina.



E' quanto riporta Bloomberg specificando che gli investigatori hanno perquisito le abitazioni di sei persone e le sedi di tre società affiliate, secondo quanto comunicato dalla Procura distrettuale di Keelung, a Taiwan. Sebbene l'agenzia non abbia fornito i nomi dei soggetti perquisiti, tra questi, in base ai rumour, figurava anche la sede taiwanese di Super Micro.



In scia alla notizia, le azioni di quest'ultima, nonostante la società abbia dichiarato di voler collaborare con le autorità, sono crollate, ieri sera, di oltre 8% a Wall Street mentre, al momento, rimbalzano con un +2% nel pre-market.

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