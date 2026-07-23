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Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,42% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 66.392,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,42% alle 08:20
Tokyo, in progresso dello 0,42% alle 08:20, tratta a 66.392,68 punti.
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