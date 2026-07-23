Milano 17:35
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Londra 17:35
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Piazza Affari: perdite consistenti per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore beni di consumo italiano
Profondo rosso per il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 105.718,72 punti, in netto calo del 3,30%.
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