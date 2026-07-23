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Piazza Affari: perdite consistenti per il settore beni di consumo italiano
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23 luglio 2026 - 17.00
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, che retrocede a 105.718,72 punti, in netto calo del 3,30%.
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