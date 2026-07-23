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SILVER del 22/07/2026

Finanza
SILVER del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento dell'1,56%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'argento restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 56,93. La resistenza più immediata è stimata a 61,13. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 65,33, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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