Milano 10:39
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:39
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SILVER del 9/07/2026

Finanza
SILVER del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,38%.

Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,26, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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