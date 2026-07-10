SILVER del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,38%.
Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,26, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,24.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)