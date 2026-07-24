Milano 23-lug
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Dow Jones 23-lug
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Londra 23-lug
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Francoforte 23-lug
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Giornata difficile per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in ribasso a 6.210.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.175. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.281 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.139.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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