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Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,79% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 64.568,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,79% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -2,79% alle 04:50, scambiando a 64.568,75 punti.
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