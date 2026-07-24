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Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,79% alle 04:50
Il Nikkei 225 tratta a 64.568,75 punti
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24 luglio 2026 - 04.50
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Tokyo perde terreno e riporta un -2,79% alle 04:50, scambiando a 64.568,75 punti.
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