Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:38
10.460 -0,53%
24.895 -0,42%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,04% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 66.663,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,04% alle 08:20
Tokyo perde terreno e riporta un -3,04% alle 08:20, scambiando a 66.663,01 punti.
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