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Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,82% alle 04:50
Il Nikkei 225 tratta a 69.602,72 punti
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26 giugno 2026 - 04.50
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Tokyo perde terreno e riporta un -3,82% alle 04:50, scambiando a 69.602,72 punti.
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