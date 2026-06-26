Milano 25-giu
51.783 0,00%
Nasdaq 25-giu
29.440 +0,75%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 25-giu
10.530 0,00%
Francoforte 25-giu
24.995 0,00%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,82% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 69.602,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,82% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -3,82% alle 04:50, scambiando a 69.602,72 punti.
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