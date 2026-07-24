Milano 11:54
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Dow Jones 23-lug
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Londra 11:54
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Francoforte 11:54
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Cambi: euro a 186,46 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,46 yen alle 11:30
Euro a 186,46 sullo yen alle 11:30.
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