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New York: balza in avanti Baker Hughes Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Baker Hughes Company
Punta con decisione al rialzo la performance della società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, con una variazione percentuale del 3,54%.
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